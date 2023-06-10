Донецк, 10 июня, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки успешно отразили пять атак ВСУ в районе города Артёмовска в ДНР. Об этом 10 июня сообщил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в минувшие 24 часа около города Артёмовска подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили пять атак противника в направлении населённых пунктов Дубово-Василевка, Клещеевка, Андреевка, Ягодное ДНР.

«Вклинения противника в нашу оборону не допущено», — уточнил он, добавив, что в ходе боёв на этом направлении российские подразделения ликвидировали до 230-ти военнослужащих ВСУ, были уничтожены две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что атаки ВСУ на запорожском направлении успешно отражаются российскими подразделениями. Так, около населённого пункта Малая Токмачка российские военнослужащие уничтожили 6 танков и живую силу противника. Около Новоданиловки были уничтожены три танка, одна боевая машина пехоты, три бронеавтомобиля, а также живая сила ВСУ.

На купянском направлении ВС России за сутки пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Украинские ДРГ действовали в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Синьковка и Тимковка Харьковской области.