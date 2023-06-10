Москва, 10 июня, 2023, 15:33 — ИА Регнум. В ДНР сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом 10 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Истребитель МиГ-29

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Платоновка (ДНР) сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Кроме того, за сутки перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены восемь украинских беспилотников в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Кирилловка, Владимировка (ДНР), Лисичанск (ЛНР) и Песчаное Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков заявил, что ВСУ в течение суток продолжали безуспешные попытки наступать на южнодонецком и запорожском направлениях и в районе города Артёмовска. В ходе боёв около города уничтожено до 230 украинских военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-30.