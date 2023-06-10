Москва, 10 июня, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили в ДНР и Харькове штабы двух бригад ВСУ, сообщил 10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В районах населенных пунктов Рай-Александровка Донецкой Народной Республики и города Харькова поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения противника, а также живую силу и военную технику в 122 районах.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков также заявил, что ВСУ в течение суток 9 июня продолжали безуспешные попытки наступать на южнодонецком и запорожском направлениях и в районе города Артёмовска. Около города активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника.

Также российские военные уничтожили за прошедшие сутки более 40 танков и других боевых бронированных машин ВСУ. Больше всего техники было уничтожено на запорожском направлении: девять танков, из которых четыре «Леопарда».

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска отбили новую попытку наступления ВСУ в Запорожской области.