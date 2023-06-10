Москва, 10 июня, 2023, 15:29 — ИА Регнум. ВСУ в течение суток продолжали безуспешные попытки наступать на южнодонецком и запорожском направлениях и в районе города Артёмовска. Об этом 10 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«В течение прошедших суток Вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском, а также в районе города Артёмовска», — сказал Конашенков.

Он отметил, что около Артёмовска активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка. Вклинения противника в оборону российских войск не допущено.

По словам представителя Минобороны, в ходе боёв уничтожено до 230 украинских военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России за сутки нанесли поражение двум колоннам бронетехники ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что атаки ВСУ на запорожском направлении успешно отражаются российскими подразделениями.