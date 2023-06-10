Москва, 10 июня, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ на херсонском направлении за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 10 июня на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Противнику на этом направлении нанесено огневое поражение, в результате уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

В районе населённого пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ, добавил Конашенков.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военкоры проинформировали о бегстве украинских военных с островов около Херсона из-за ударов артиллерии и беспилотников ВС РФ.