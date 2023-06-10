Москва, 10 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Атаки ВСУ на запорожском направлении успешно отражаются российскими подразделениями. Об этом 10 июня заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Он рассказал, что на запорожском направлении враг пытается вести наступательные действия, его атаки успешно отражаются. Так, около населённого пункта Малая Токмачка российские военнослужащие уничтожили 6 танков и живую силу противника. Около Новоданиловки были уничтожены три танка, одна боевая машина пехоты, три бронеавтомобиля, а также живая сила ВСУ.

Отмечается, что около Зализничного огнём гаубичной артиллерии была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Около Дорожнянки расчётами тяжёлых огнемётных систем были поражены два опорных пункта ВСУ. Подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник «Лелека».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что неудачи контрнаступления ВСУ связаны с мужеством военнослужащих Вооруженных сил России, качеством российских вооружений и организацией командования. Также он сообщил, что в рядах войск киевского режима наблюдаются значительные потери, они существенно превышают традиционное соотношение три к одному.

Глава государства добавил, что все предпринятые ВСУ попытки контрнаступления провалились, при этом наступательный потенциал существует.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток. Он подчеркнул, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки военных Украины.