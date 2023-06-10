Москва, 10 июня, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки нанесли поражение двум колоннам бронетехники ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка в Запорожской области, сообщили 10 июня в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На запорожском направлении отражены две атаки противника, которые проводились силами до батальона, усиленного танками, отметили также в ведомстве.

«На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населённых пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

ВСУ в минувшие сутки вновь пытались атаковать на южнодонецком и запорожском направлениях, все попытки были безуспешными, отметили в Минобороны.

Также в ведомстве 10 июня сообщили о поражении штабов двух бригад ВСУ в ДНР и Харькове, уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области, пресечении действий четырёх диверсионных групп ВСУ на купянском направлении, сбитии одного военного самолёта, двух крылатых ракет и 10 снарядов РСЗО HIMARS.

В ходе боёв в районе Артёмовска за сутки было уничтожено до 230 военных ВСУ, а на южнодонецком и запорожском направлениях противник потерял до 300 военнослужащих, добавили в Министерстве обороны.