Париж, 10 июня, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Роллан Гаррос» среди юниоров. 10 июня она обыграла в финале представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон.

Кадр из видео с канала: БОЛЬШЕ! Российская теннисистка Алина Корнеева.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Корнеева ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и шесть из десяти брейков.

15‑летняя Корнеева занимает 331‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее она побеждала на юниорском Australian Open. Также на её счету два титула на турнирах ITF.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля российская теннисистка Мирра Андреева в свой 16-й день рождения одержала победу над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши в матче третьего круга турнира в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.