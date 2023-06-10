Новая Каховка, Херсонская область, 10 июня, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Спасатели из общественных молодёжных организаций России подключились к спасательной операции МЧС в Новокаховском районе Херсонской области, сообщает 10 июня корреспондент ИА Регнум.

Евгений Милованов ТРК Таврия

Из-за последствий разрушения Каховской ГЭС и затопления херсонских населённых пунктов передвигаться в некоторых населённых пунктах района можно только на лодке. На видеокадрах, оказавшихся в распоряжении ИА Регнум, видны затопленные улицы, дома, гаражи, теплицы, остановки и другие постройки, повалены деревья, заборы. Некоторые дома жителей почти полностью ушли под воду, а в каких-то вода затопила подвалы и фундамент. Во многих постройках выбиты стёкла.

В одном из заснятых эпизодов спасатели доставили на лодке пострадавшего, который не может ходить, на носилках его вынесли из лодки в машину скорой помощи. На других кадрах видно, как лодка МЧС подплыла к автобусу, который подвёз продуктовые наборы, воду. Спасатели загрузили провизию и развезли людям, которые решили не эвакуироваться, а остаться в своих домах. Некоторые жители сами подплывали на лодках к волонтёрам.

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«Сегодня добровольцы весь день работали на подтопленных территориях и раздавали продуктовые наборы жителям, которые решили не покидать свои дома», — рассказала волонтёр Всероссийского студенческого корпуса. Она отметила, что на подтопленных территориях остаются ещё много людей, которым необходима помощь, как и животным, которые не смогли выбраться.

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Проплывая на лодке по бывшим улицам, спасатели встретили разрушенную будку, в которой жила собака Грета, — лёгкая постройка с надписью на фасаде держалась на поверхности водоёма. Корреспондент ИА Регнум запечатлел спасение домашнего животного, укрывшегося на брёвнах, которые прибились к разрушенному дому. «Очередное спасение собачки», — прокомментировал один из волонтёров. На других кадрах спасатель вынес из лодки уже другую собаку. «Новый отрядный пёс», — сказал он.

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Как передавало ИА Регнум, затопление территорий в Херсонской области произошло из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Причиной ЧП стали обстрелы со стороны ВСУ в ночь на 6 июня. С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже более 5800 человек. Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо отметил, что обстрелы со стороны ВСУ усложняют работу спасателей, но работа продолжается.

10 июня председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что группировка сил МЧС в зоне бедствия в Херсонской области увеличена почти до 350 единиц техники. При содействии подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны началась инженерная разведка территорий, с которых сошла вода.

В настоящее время специалисты по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.