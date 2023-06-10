Москва, 10 июня, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Звучащие из западных столиц заявления о якобы существующей агрессивности России вызваны нежеланием прислушиваться к интересам нашей страны, России придётся добиваться своих целей самостоятельно, заявил 10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это [обвинения] просто попытка закамуфлировать своё нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям, о которых мы говорили по нарастающей не одно десятилетие. Они вовсе не собираются учитывать [озабоченности России], поэтому нам всего нужно добиваться самим», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Песков заявил, что массовые обстрелы мирных населённых пунктов Белгородской области со стороны ВСУ и молчание стран Запада по этому вопросу — ещё одно свидетельство тому, что у России нет другой альтернативы, кроме доведения специальной военной операции до конца.

Президент Владимир Путин открыт к любым контактам, которые помогут России достичь своих целей иными, нежели военные, средствами, но позиция как стран Запада, так и руководства Украины не оставляет такой возможности, отмечал также Песков.