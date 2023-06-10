Вашингтон, 10 июня, 2023, 15:22 — ИА Регнум. ВСУ, предположительно, пока не задействует свои основные резервы. Об этом 10 июня сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного представителя западной разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Основные силы ВСУ

По словам собеседника, на данный момент Украина, похоже, сдерживает свои резервы. Представитель западной разведки высказал мнение о том, что более крупный удар ещё нанесён не был.

Журналисты напоминают, что спустя 36 часов после начала контрнаступления ВСУ Киев не сообщил о каких-либо значительных успехах украинских военных и это указывает на то, что данный этап войны, вероятно, будет намного сложнее, чем аналогичные кампании.

Как передавало ИА Регнум, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что численность общей группировки войск ВСУ на запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч боевиков. На данный момент, сообщил он, непосредственно в контрнаступлении задействована небольшая группа, основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областей.

6 июня Шойгу заявил, что потери ВСУ, предпринявших попытки наступления, за три последних дня превысили 3,7 тыс. человек. Российские войска сорвали все атаки ВСУ.

По его словам, 5 июня ВСУ пытались наступать на семи направлениях силами пяти бригад, но Вооружённые силы России остановили противника, который в результате потерял более 1600 военных.

8 июня специально подготовленные резервные силы ВСУ не смогли выполнить прорыв на запорожском направлении, за минувшие сутки враг потерял 945 человек и 33 танка.