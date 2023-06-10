Берлин, 10 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Журналист Bild Юлиан Репке, ранее сообщивший о поражении немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, заявил 10 июня, что установка после удара беспилотника остаётся в рабочем состоянии.

Boevaya mashina IRIS-T

По его словам, система была поражена российским барражирующим боеприпасом «Ланцет», а другой дрон снимал это и координировал атаку на IRIS-T.

«Но вот что мы услышали от немецкой стороны. Мне сказали, что так и есть, система ПВО подверглась атаке, но не была уничтожена», — сказал Репке.

Он добавил, что контакты в немецком правительстве сообщили, что боеприпас разорвался очень близко к установке, но система осталась в рабочем состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая замглавы МИД Украины Андрей Мельник анонсировал поставки двух немецких систем IRIS-T. Он добавил, что в ВСУ есть в распоряжении две такте установки.

15 мая официальный представитель министерства обороны ФРГ Надине Крюгер подтвердила, что Украина в ближайшем будущем получит от Германии в общей сложности восемь систем противовоздушной обороны IRIS-T.