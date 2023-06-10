Орел, 10 июня, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Алкоголизация населения России является проблемой, требующей решения, и осознавать это должен каждый. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам 10 июня.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

Комментируя ситуацию с массовым отравлением суррогатным сидром, он подчеркнул, что с алкоголем связаны угрозы жизни и здоровью. Требования по реализации алкоголя должны выполняться. Что касается отравлений, то с ситуацией разберутся компетентные органы.

«Алкоголизация населения — это проблема, которую нужно решать. И каждый её должен <…> осознавать, в том числе для своих детей, подростков, чтобы [они] не вовлечены были», — подчеркнул Мурашко.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минздрава на 8 июня, число отравившихся суррогатным напитком «Мистер Сидр» увеличилось в России до 101 человека. Зафиксирован 31 летальный случай. Ядовитый спиртной напиток разливали в Самарской области, сырьё для него — метанол — похитили со склада МВД. Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам массового отравления сидром в разных регионах. Арестован учредитель компании, производившей сидр, а также двое обвиняемых в хищении метанола и полицейский, причастный к этому преступлению.