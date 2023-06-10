Москва, 10 июня, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Если государство перестанет вкладывать деньги в российский футбол, он умрёт, поскольку бизнесмены не будут давать средства на заведомо убыточные проекты, заявил 10 июня в интервью «Матч-ТВ» экс-капитан сборной России, генеральный директор ФК «Сатурн» Роман Широков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналист канала в разговоре с Широковым предположил, что повысить мотивацию молодых игроков можно посредством изъятия из футбола государственных денег «в прежних объёмах», что приведёт к сокращению завышенных доходов молодых футболистов.

«Давайте так, чтобы эротических фантазий у вас не было: уходят государственные деньги — и заканчивается футбол. У нас порядка 60 клубов во Второй лиге, 18 — в Первой, 16 — в РПЛ. Всего около 100 клубов. Если из них 20 найдете с частными деньгами, это будет хорошо. Если хотите, чтобы у нас осталось 20 клубов, тогда давайте уберем государственные деньги из футбола. Но что будут делать остальные? Их куда?» — ответил Широков.

Бизнес не будет вкладывать средства в российский футбол, поскольку бизнес ориентировал на прибыль, которой в российском футболе нет, подчеркнул гендиректор «Сатурна». Аналогичная ситуация и в других видах спорта, отметил он. Для того чтобы росли внебюджетные доходы клубов, прежде всего нужно, чтобы на стадионы ходило больше людей, добавил Широков.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы об увеличении бюджетных ассигнований, которые будут направлены на развитие футбола в Крыму. Объём средств был увеличен ввиду роста числа детей и подростков в Крыму, которые занимаются футболом.