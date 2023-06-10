Москва, 10 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина США Трейвиса Лика, который ранее был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщило РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца», — приводят журналисты слова собеседника.

Уточняется, что подозреваемый арестован до 6 августа 2023 года.

По информации журналистов, ранее фигурант служил в десанте ВС США, принимал участие в военной операции в Ираке. В 2014 году он посещал Украину, после чего переехал в Россию, где занялся музыкой.

Как передавало ИА Регнум, футболиста Шамиля Гасанова задержали в Москве, при нём было обнаружено около полуграмма наркотического вещества. Полиция возбудила уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Фигурант находится в Москве под подпиской о невыезде.

29-летняя блогер-психолог скончалась от передозировки в реанимации. Девушку госпитализировали с диагнозом «отравление наркотиками» из номера в отеле Holiday Inn на Симоновском Валу в Москве. Её молодого человека с таким же диагнозом медикам удалось спасти.