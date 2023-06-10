Москва, 10 июня, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Россия будет учитывать недружественное решение Исландии о приостановке работы посольства в Москве при выстраивании связей с Рейкьявиком в будущем, на эти действия неизбежно последует реакция, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия», — сказано, в частности, в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что Россия внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одна из первых признав его независимость.

«Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне», — подчеркнули в российском министерстве.

Ранее на сайте правительства Исландии появилось официальное сообщение о приостановке работы его посольства в Москве с 1 августа. Также будут ограничены операции посольства России в Рейкьявике. Правительство Исландии отметило, что решение не означает разрыв дипломатических связей и, как только «позволят условия», Исландия возобновит работу своего посольства в Москве.

Многие страны Европы с начала специальной военной операции на Украине понизили уровень дипломатических отношений с Россией. Так, 31 мая в МИД Германии сообщили о решении отозвать разрешение на деятельность четырёх российских консульств. 22 апреля власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. МИД России в тот же день пообещал, что зеркально ответит на решение Берлина и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

Также в правительстве Финляндии сообщили о намерении выдворить из страны девять сотрудников российского посольства, которые якобы выполняли разведывательные функции. МИД РФ заявило о сокращении взаимного консульского присутствия.