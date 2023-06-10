Москва, 10 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Сообщение о намерении немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине танковый завод не оставил без внимания зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он запросил у концерна точные координаты стройплощадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Немецкий танк Leopard 2 производства Rheinmetall

Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее заявил о создании совместного предприятия с украинским госконцерном «Укроборонпром». По его словам, через 15–20 месяцев начнётся выпуск первых танков.

«Пожалуйста, пришлите точные координаты будущей работы. Спасибо!» — написал Медведев в Twitter.

Как сообщало ИА Регнум, концерн Rheinmetall планирует производить на Украине танки Panther KF51, в настоящее время идёт подготовка к серийному выпуску. Сотрудников из Германии на Украину посылать не будут, вместо этого на месте организуют курсы повышения квалификации для украинских работников. Ранее Паппергер заявлял, что украинский завод сможет ежегодно производить до 400 танков.