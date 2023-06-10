Херсон, 10 июня, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Минздрав России совместно с Роспотребнадзором определяют группы для профилактической вакцинации в Херсонской области. Об этом 10 июня заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

По его словам, в Минздраве не видят проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС, в регионе имеется аптечный склад, в котором хранятся лекарственные препараты.

Мурашко напомнил, что на месте работают специалисты Минздрава России, по поручению президента России Владимира Путина был создан оперативный штаб.

«Совместно с Роспотребнадзором сейчас определяются группы для профилактической вакцинации, вакцина сегодня будет уже направляться в регион», — отметил он, добавив, что речь идёт о вакцинных препаратах против гепатита A и других, которые должны быть в наличии, для того чтобы осуществлять профилактику в случае, если возникнет такая потребность.

Как передавало ИА Регнум, в Херсонской области после подтопления в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС развернули прививочную кампанию, чтобы предотвратить возможное распространение инфекций.

После удара ВСУ в ночь на 6 июня была частично разрушена плотина Каховской ГЭС. По словам экологов, в результате разрушения ГЭС погибнут разнообразные водные обитатели, что приведёт к гниению их останков и, как следствие, серьёзным санитарно-эпидемиологическим последствиям.