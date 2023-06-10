Будапешт, 10 июня, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Венгерская мальтийская служба помощи оказала содействие при передаче Россией в Венгрию 11 украинских военнослужащих из Закарпатья, которые оказались в плену в ходе боевых действий на Украине, сообщила 10 июня благотворительная организация Мальтийского ордена.

maltesermoscow.ru Мальтийская служба помощи

В сообщении отмечается, что украинские солдаты при посредничестве Русской православной церкви (РПЦ) прибыли в Венгрию через Венгерскую мальтийскую службу помощи.

«Чтобы защитить доверенных нам людей, мы не можем в данный момент публиковать больше никакой информации», — отметила организация.

Акция по передаче украинских военнослужащих Венгрии, сказано в сообщении, связана также с «миссией папы римского Франциска по спасению военнопленных».

Как сообщает ТАСС, заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен назвал эту акцию христианским милосердием, отметив «жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии».

Сообщается, что украинские военнопленные, переданные Венгрии, теперь смогут вернуться на родину.

Как передавало ИА Регнум, о передаче украинских военнопленных из Закарпатья властям Венгрии 8 июня сообщила пресс-служба РПЦ. Эта акция была организована «в рамках межцерковного сотрудничества» по просьбе венгерской стороны. В РПЦ отметили, что решение было обусловлено «побуждениями христианского человеколюбия».

После этого МИД Украины вызвал венгерского временного поверенного в Киеве. Как сказано в распространённом 9 июня заявлении украинского министерства, Киев не проинформировали о переговорах между венгерской и российской сторонами.

Украина призвала Венгрию предоставить подробную информацию об украинских гражданах и «безотлагательно обеспечить для украинского консула доступ» к ним.