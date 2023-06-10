В Минобороны заявили об успешном выполнении добровольцами задач СВО
Замминистра обороны Панков: более 40 добровольческих формирований выполняют задачи СВО
Москва, 10 июня, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Более 40 добровольческих формирований выполняют задачи по защите Отечества. Об этом 10 июня заявил статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков на селекторном совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими по контракту.
По его словам, помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные силы России, также отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях.
«В настоящее время их более сорока», — пояснил Панков, добавив, что наравне с подразделениями Вооруженных сил России добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.
«Это говорит о высокой консолидации российского общества, стремлении граждан внести личный вклад в достижение общей победы», — подчеркнул он.
Как передавало ИА Регнум, на воинскую службу по контракту за июнь 2023 года приняты более 13,5 тысячи человек, что в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года.
Панков также заявил, что заключение добровольцами контрактов с государством распространит меры социальной защиты и поддержки на них и членов их семей.
В мае зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года в ВС России на контрактной основе и в рамках добровольных формирований приняли более 117 тысяч человек.