Москва, 10 июня, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Более 40 добровольческих формирований выполняют задачи по защите Отечества. Об этом 10 июня заявил статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков на селекторном совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими по контракту.

Правительство Приморского края Добровольцы

По его словам, помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные силы России, также отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях.

«В настоящее время их более сорока», — пояснил Панков, добавив, что наравне с подразделениями Вооруженных сил России добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

«Это говорит о высокой консолидации российского общества, стремлении граждан внести личный вклад в достижение общей победы», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, на воинскую службу по контракту за июнь 2023 года приняты более 13,5 тысячи человек, что в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года.

Панков также заявил, что заключение добровольцами контрактов с государством распространит меры социальной защиты и поддержки на них и членов их семей.

В мае зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года в ВС России на контрактной основе и в рамках добровольных формирований приняли более 117 тысяч человек.