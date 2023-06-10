Москва, 10 июня, 2023, 13:47 — ИА Регнум. На реализацию нацпроекта «Демография» в 2023 году выделено 924 млрд рублей, он остаётся крупнейшим из всех национальных проектов России, заявила 10 июня на совещании с представителями региональных властей вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Government.ru Татьяна Голикова

В ходе встречи обсуждалась готовность объектов капитального строительства, возводимых в рамках нацпроекта и входящих в его состав федеральных проектов. Речь шла в том числе об объектах социального обслуживания, детских садах, объектах спортивной инфраструктуры.

«В этом году запланировано ввести в эксплуатацию 18 объектов социального обслуживания в 16 регионах общей мощностью 2060 койко-мест. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию два объекта — в Курской области и Республике Бурятии», — цитирует Голикова пресс-служба правительства.

Также в 2023 году должны быть введены в эксплуатацию 80 спортивных объектов. Семь из них уже завершены — в Ленинградской области, Петербурге, Башкирии, Камчатском крае, Калининградской и Липецкой областях. Кроме того, уже введены в эксплуатацию шесть зданий детских садов.

Голикова поручила губернаторам взять под личный контроль ход строительства и принять все необходимые меры по соблюдению графиков выполнения работ, добавили в пресс-службе правительства.

В мае 2023 года сообщалось, что 207 тысяч российских семей оформили получение ежемесячных пособий на детей до трёх лет из средств материнского капитала в рамках нацпроекта «Демография». Тратить маткапитал на ежемесячные выплаты могут семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов на человека, размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц.

В апреле сообщалось, что в 2023 году по нацпроекту «Демография» будет проведена комплексная модернизация более чем 400 центров занятости. Кроме того, около 10 тысяч карьерных и кадровых специалистов центров занятости уже прошли необходимое переобучение, которое должно повысить качество работы центров.