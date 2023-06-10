Москва, 10 июня, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Проблем с доставкой лекарственных препаратов в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС нет, заявил 10 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Государственная дума России Михаил Мурашко

«Нет. У нас там были резервы», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр уточнил, что в Херсонской области есть аптечный склад, где хранятся лекарственные препараты, поставляемые туда по федеральной льготе.

Как сообщало ИА Регнум, в Херсонской области после подтопления в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС развернули прививочную кампанию, чтобы предотвратить возможное распространение инфекций.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.