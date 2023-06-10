В Минобороны заявили о распространении мер соцзащиты на добровольцев
Замминистра обороны Панков: заключение добровольцами контрактов распространит на них меры соцзащиты
Москва, 10 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Заключение добровольцами контрактов с государством распространит меры социальной защиты и поддержки на них и членов их семей. Об этом 10 июня заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков на совещании по вопросам комплектования Вооружённых сил контрактниками.
«Заключение гражданами контрактов с государством — это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», — сказал Панков.
Он добавил, что приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу расширяет возможности комплектования подразделений как военнослужащими, так и добровольцами. Также это увеличивает возможности совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций.
По словам Панкова, принятые меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения ВС РФ и добровольческих отрядов в их составе.
Как сообщало ИА Регнум, Панков провёл селекторное совещание по вопросам комплектования Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту. В нём приняли участие военные комиссары субъектов РФ, начальники пунктов отбора на военную службу по контракту и представители регионов.
В ходе совещания Панков заявил, что добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны РФ, что придаст им необходимый правовой статус.