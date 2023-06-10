Москва, 10 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Заключение добровольцами контрактов с государством распространит меры социальной защиты и поддержки на них и членов их семей. Об этом 10 июня заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков на совещании по вопросам комплектования Вооружённых сил контрактниками.

Иван Шилов ИА REGNUM Военнослужащие

«Заключение гражданами контрактов с государством — это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», — сказал Панков.

Он добавил, что приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу расширяет возможности комплектования подразделений как военнослужащими, так и добровольцами. Также это увеличивает возможности совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций.

По словам Панкова, принятые меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения ВС РФ и добровольческих отрядов в их составе.

Как сообщало ИА Регнум, Панков провёл селекторное совещание по вопросам комплектования Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту. В нём приняли участие военные комиссары субъектов РФ, начальники пунктов отбора на военную службу по контракту и представители регионов.

В ходе совещания Панков заявил, что добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны РФ, что придаст им необходимый правовой статус.