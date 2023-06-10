Москва, 10 июня, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России Николай Панков провёл с военкомами регионов совещание по вопросам комплектования вооружённых сил контрактниками, сообщили в Минобороны 10 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«По видео-конференц-связи в совещании приняли участие военные комиссары субъектов РФ, начальники пунктов отбора на военную службу по контракту и представители субъектов РФ», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

В ходе совещания Панков отметил быстрый рост числа принимаемых на службу контрактников. За 10 дней июня были подписаны контракты с 13,5 тысячами человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период мая, и втрое больше, чем за аналогичный период апреля.

Отмечается также и существенный рост желающих защищать Россию в составе добровольческих формирований, отметил Панков. Эти формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения, сказал он. Чтобы сделать общую работу ещё более слаженной, принято решение о подписании контрактов добровольческих формирований с Министерством обороны, сказал Панков. Это также позволит участникам таких формирований и членам их семей получать государственную поддержку, добавил замминистра.

3 июня в Минобороны сообщили о расширении сети пунктов отбора на военную службу по контракту. Увеличилось и количество инструкторов, которые проводят отбор. Рост числа желающих служить по контракту — отрадный факт, о котором уже было доложено президенту России Владимир Путину, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.