Москва, 10 июня, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны РФ, что придаст им необходимый правовой статус. Об этом 10 июня заявил замминистра обороны генерал армии Николай Панков на совещании по вопросам комплектования Вооружённых сил контрактниками.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Он отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, которым определяется порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Это сделано для повышения эффективности их применения в составе Объединённой группировки войск.

Согласно документу, до 1 июля добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны.

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«Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», — сказал Панков.

Он добавил, что приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту.

Как сообщало ИА Регнум, Панков провёл селекторное совещание по вопросам комплектования Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту. В нём приняли участие военные комиссары субъектов РФ, начальники пунктов отбора на военную службу по контракту и представители регионов.

В ходе совещания Панков отметил быстрый рост числа принимаемых на службу контрактников. За 10 дней июня были подписаны контракты с 13,5 тысячами человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период мая, и втрое больше, чем за аналогичный период апреля.