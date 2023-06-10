Херсон, 10 июня, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В Херсонской области после подтопления в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС развернули прививочную кампанию, чтобы предотвратить возможное распространение инфекций. Об этом 10 июня заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

khogov.ru Владимир Сальдо

По его словам, в настоящее время необходимы прививки от гепатита, от инфекционных заболеваний.

«Медицинские бригады есть, они работают, прививки уже тоже начались», — заявил он, уточнив, что в регионе предстоит огромная работа с учётом того, что ниже по течению Днепра находятся заповедные зоны, в которых проживает большое количество птиц, способных разносить инфекции.

Он отметил, что отслеживает ситуацию.

«Мы работаем совместно, руководит всеми этими процессами специально созданный штаб», — пояснил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, плотина Каховской ГЭС была частично разрушена после удара ВСУ в ночь на 6 июня. Перед этим Украина сбросила огромное количество воды на ДнепроГЭС. В России расценили действия Киева по разрушению ГЭС как спланированный акт терроризма.

Экологи отмечают, что в результате разрушения ГЭС погибнут разнообразные водные обитатели, что приведёт к гниению их останков и, как следствие, серьёзным санитарно-эпидемиологическим последствиям.

Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил, что в результате разрушения Каховской ГЭС вода вынесет в Западное Черноморье минеральные удобрения, которые хранились в порту Херсона, органику с затопленных полей, органику от гниющей рыбы (трупный яд и продукты разложения), биоматериалы из скотомогильников и кладбищ, сливных ям, элементы, которые осели в ил со времён Чернобыля.

В Херсонской области при разрушении Каховской ГЭС в зону подтопления попали пять кладбищ и один скотомогильник.