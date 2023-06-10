Анапа, Краснодарский край, 10 июня, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В отеле «Мореми», который находится в Анапе, ростовчанин выстрелил в руку жителю Краснодара, сообщила 10 июня пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба

Сообщение в полицию о стрельбе в селе Сукко поступило ночью. По данным прибывших по вызову полицейских, конфликт произошёл между 38-летним жителем Ростова-на-Дону и 27-летним краснодарцем. Ростовчанин выстрелил из травматического пистолета и попал своему оппоненту в руку. У пострадавшего в результате стрельбы была оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца.

В сообщении отмечается, что пистолет находился у стрелявшего на законных основаниях, однако после инцидента был изъят сотрудниками полиции.

Мужчина задержан. Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено.

Как сообщало ИА Регнум, применение травматического пистолета не редкость при выяснении отношений. Так, работник бильярдного клуба в городе Выборге Ленинградской области начал стрельбу по посетителям заведения, пытаясь остановить конфликт, возникший между ними.

В Красноярске ссора, которая разгорелась между пассажирами автобуса, вылилась в вооружённый конфликт. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта распылил газовый баллончик, а затем выстрелил из травматического пистолета в своих оппонентов. В результате пострадали двое мужчин.