Белгород, 10 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Пензенская, Липецкая и Тульская области приняли около 750 жителей Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом 10 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино

«49 человек из Шебекинского округа вчера отправились в Тульскую область. Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 жителей», — сказал Гладков.

Он подчеркнул, что ежедневно в Белгородскую область поступает гуманитарный груз практически из всех регионов России. «Сегодня мы уже получили и разгрузили 79 фур — это более 200 тонн груза», — уточнил губернатор.

Гладков добавил, что 11 и 12 июня центры выдачи гуманитарной помощи в Белгороде приостановят свою работу, чтобы разгрузить и рассортировать грузы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя. Также зафиксированы разрушения жилого фонда, повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов.

7 июня Шебекино вновь был обстрелян киевскими боевиками из реактивных систем залпового огня «Град». Уточняется, что на территорию промзоны попали более 40 снарядов, есть возгорание. Ещё 20 снарядов упали в различных частях города.