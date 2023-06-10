Анкара, 10 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В результате взрыва на заводе по производству ракет и взрывчатки МКЕ в окрестностях Анкары утром 10 июня погибли пять человек, сообщили журналистам в министерстве обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Анкара

«На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли пятеро рабочих. Начато судебное и административное расследование», — сообщили в министерстве.

TRT Haber со ссылкой на данные минобороны Турции ранее сообщил, что в результате взрыва несколько человек получили ранения и были госпитализированы в тяжёлом состоянии. После взрыва на территории завода начался пожар, на место прибыли спасатели, пожарные и медики.

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Взрыв мог произойти из-за химической реакции во время производства взрывчатки, заявил губернатор провинции Анкара Васип Шахин. Он отметил, что спасателям удалось добраться до всех работников завода, остававшихся после взрыва под завалами.

Завод МКЕ выпускает продукцию по оборонзаказу правительства Турции.