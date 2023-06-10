Киев, 10 июня, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня приехал в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщила телекомпания CBC.

UNITED KINGDOM/Zuma/TASS Джастин Трюдо

По информации журналистов, Трюдо прибыл на Украину в сопровождении министра финансов Канады Христи Фриланда.

По информации СМИ, премьер Канады в Киеве планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить вопросы поддержки Киева со стороны Оттавы, а также потенциальной роли Канады в восстановлении Украины.

Как передавало ИА Регнум, Канада поставит на Украину из своих запасов 43 управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9 Sidewinder. При этом Канада уже поставила Киеву автоматы и пулемёты, магазины к ним, а также один миллион патронов калибра 5,56 мм, кроме этого, дополнительную партию автоматов планируется отправить в ближайшие недели. Канада намерена передать Киеву в общей сложности 2,4 млн патронов и 21 тыс. единиц стрелкового оружия.

С начала 2022 года государство выделило Киеву помощи на сумму свыше 8 млрд канадских долларов (порядка $5,9 млрд), в том числе один миллиард (порядка $730 млн) составила именно военная помощь.