Берлин, 10 июня, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Ущерб от разрушения Каховской ГЭС оценивается в $14 млрд, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, Киев ожидает миллиардного ущерба для людей, окружающей среды и сельского хозяйства. «Стоимость быстрого восстановления Украины только в этом году составит $14,1 млрд», — сказал он.

Из этой суммы $3,3 млрд уже выделены из бюджета Украины, добавил он.

Посол уточнил, что должны быть восстановлены города, инфраструктура и целые отрасли промышленности.

Как передавало ИА Регнум, затопление территорий в Херсонской области произошло из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Причиной ЧП стали обстрелы со стороны ВСУ в ночь на 6 июня. Более 30 населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД РФ заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.