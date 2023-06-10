Киев, 10 июня, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Киевский режим загубил пляжный сезон в Румынии, Одессе и в Болгарии, вода из разрушенной Каховской ГЭС вынесет в Западное Черноморье опасные биоматериалы, а также органику с затопленных полей. Об этом 10 июня написал бывший премьер Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Киевский режим загубил пляжный сезон в Одессе, Румынии и Болгарии», — сообщил он.

Азаров пояснил, что в результате разрушения Каховской ГЭС вода вынесет в Западное Черноморье минеральные удобрения, которые хранились в порту Херсона, органику с затопленных полей, органику от гниющей рыбы (трупный яд и продукты разложения), биоматериалы из скотомогильников и кладбищ, сливных ям, элементы, которые осели в ил со времён Чернобыля.

По словам Азарова, под палящим летним солнцем всё это превратится в ядрёный суп, в море произойдёт взрывной рост сине-зелёных водорослей, будет происходить мор морских обитателей.

«Карта течений Чёрного моря показывает, что течения в нём движутся против часовой стрелки. Это значит, что первой пострадает Одесса, затем побережья Румынии, а потом Болгарии и Турции», — написал он.

Политик также порекомендовал тем, кто планирует отпуск или надеется искупаться в этом году в Одессе, пересмотреть свои планы.

Как передавало ИА Регнум, в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины предупредили, что сельскохозяйственные поля могут превратиться в пустыни на юге Украины в связи с разрушением Каховской ГЭС. Разрушение Каховской ГЭС приведёт к исчезновению водохранилища. В итоге из-за техногенной катастрофы без источника воды остались 94% оросительных систем в подконтрольной Киеву части Херсонской области, 74% в оккупированной Киевом части Запорожской области и 30% в Днепропетровской области.

По словам эколога Александра Нагибина, окончательно масштаб катастрофы определят не сегодня, но уже сейчас понятно, что случившееся ударит не только по экологии Херсонской области, но и таких государств, как Болгария и Турция.

Экологи прогнозируют, что в результате разрушения ГЭС погибнут разнообразные водные обитатели, что приведёт к гниению их останков и, как следствие, серьёзным санитарно-эпидемиологическим последствиям, а именно выделению сероводорода и метана. Также есть предположения, что полный спуск воды оголит донные отложения водоёма с опасными веществами: тяжёлыми металлами, нефтепродуктами и пестицидами.

Плотина Каховской ГЭС была частично разрушена после удара ВСУ в ночь на 6 июня. Перед этим Украина сбросила огромное количество воды на ДнепроГЭС. В России расценили действия Киева по разрушению ГЭС как спланированный акт терроризма.