Кишинёв, 10 июня, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Ряд стран Евросоюза (ЕС) скептично относится к вступлению Молдавии в ЕС, заявил 10 июня глава молдавского МИД Нику Попеску, слова которого передаёт телеканал PRO TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он отметил, что Молдавия поступательно выполняет рекомендации ЕС, которые касаются реформ в стране. «Мы уже показали, что в юстиции, например, воз тронулся. Тяжело, но дело движется», — заверил Попеску.

По словам министра, ряд стран, таких как Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия, скептически смотрят на членство Молдавии в ЕС и задают много вопросов, преимущественно связанных с коррупцией.

«Но и мы у себя в стране задаём те же вопросы, потому что не желаем, чтобы наши госструктуры, общество были коррумпированы», — добавил министр.

Президент Молдавии Майя Санду уверена, что её страна может войти в состав Евросоюза к 2030 году. По её словам, к середине 2023 года Кишинёв выполнит все выдвинутые Европейской комиссией условия для вступления в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года главы государств и правительств Евросоюза одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

В октябре 2022 года в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции. Молдавские власти обсуждали необходимость проведения реформ в различных областях, а также выступили за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.