Рим, 10 июня, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт на Украине продлится долго, считает бывший начальник главного штаба ВС Италии, экс-председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мир на Украине будет решаться на поле боя. Контрнаступление не означает, что оно приведёт к началу переговоров, — сказал он в интервью газете La Stampa. — Наоборот, сейчас многие факторы указывают на то, что война продлится долго».

Также Грациано назвал маловероятным возможность того, что конфликт на Украине перерастёт в мировой, но при этом допустил, что он может затянуться надолго.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня Соединённые Штаты объявили о выделении Украине военной помощи на сумму 2,1 млрд долларов. Таким образом, общий объём поддержки ВСУ с начала спецоперации превысит $40 млрд.

Обозреватель издания Rebelión Пабло Хофре Леаль считает, что поставляемое Киеву западное вооружение заставляет Украину расплачиваться кровавой бойней в ходе боевых действий. При этом отказ от прекращения огня исходит не от Киева, а от НАТО, которое видит в конфликте возможность наживаться на предоставлении военной помощи.