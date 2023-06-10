Москва, 10 июня, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по обороне поддержал к первому чтению законопроект о праве судимых граждан поступать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная служба

«Предлагаем включить его в проект порядка работы Государственной думы 13 июня 2023 года для рассмотрения в первом чтении. Комитет Государственной думы по обороне рекомендует принять указанный законопроект в первом чтении», — сказано в письме комитета в Совет Госдумы, размещённом в базе данных нижней палаты парламента.

Один из авторов законопроекта — председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Предлагается разрешить в период мобилизации, военного положения и в военное время поступать на службу по контракту гражданам, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также гражданам, имеющим судимость, кроме осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Принятие законопроекта позволит увеличить число контрактников в рядах Вооружённых сил России, сказано в заключении комитета по обороне.

Судимость по не тяжким статьям не должна влиять на право гражданина защищать родину, поэтому предложение о разрешении служить по контракту лицам с судимостью правильное и может найти поддержку в правительстве, заявил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.