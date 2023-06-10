Москва, 10 июня, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В середине июня близко к Земле пройдут два крупных опасных астероида. Об этом 10 июня сообщил Институт прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН в своём Telegram-канале.

Hubble ESA Астероид

Отмечается, что 12 июня астероид 1994 XD пролетит в 3,2 млн км от Земли, это в восемь раз дальше, чем до Луны. А 15 июня астероид 2020 DB5 промчится на расстоянии, которое в 11 раз превышает путь от Земли до Луны.

Также в ИПМ уточняют, что величина абсолютного блеска астероидов почти одинаковая, а это значит, что их размеры похожи и составляют около 400–800 м.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле крупный астероид 2006 HV5 диаметром около 300 м подошёл к Земле на максимально близкое расстояние — 2,4 млн км. Оно в 6,3 раза превышает расстояние от Земли до Луны. Отмечается, что 2006 HV5 представляет собой крупный трёхсотметровый космический камень, форма которого близка к сферической.