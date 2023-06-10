Киев, 10 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Более трети воды потеряло Каховское водохранилище после разрушения гидроэлектростанции. Днепровские ГЭС работают с пониженной мощностью, сообщила 10 июня пресс-служба украинской компании «Укргидроэнерго» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

В компании отметили, что по состоянию на 10:00 (совпадает с московским) 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,31 метра. Ранее утром сообщалось, что уровень воды за сутки снизился примерно на 1,2 метра.

«Потеряно более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью», — говорится в сообщении.

Для уменьшения последствий ЧП на Каховской ГЭС мощность гидроэлектростанций понижена. Воду накапливают в верхних водохранилищах Днепра.

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале, что средний уровень подтопления в регионе составляет 4,72 метра. С минувшего вечера уровень воды снизился на 31 сантиметр.

Как сообщало ИА Регнум, нерегулируемый сброс воды начался на Каховском водохранилище после того, как ВСУ нанесли серию ударов по ГЭС в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил об ответственности Киева за ЧП на Каховской ГЭС. В Кремле заявили, что атака нужна Украине для лишения Крыма воды. Согласно заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, после подрыва ГЭС украинский режим намеревался перебросить войска с херсонского направления в район своих наступательных действий. Следственный комитет квалифицировал ЧП на ГЭС как теракт.