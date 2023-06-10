Тегусигальпа, 10 июня, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление страны в Новый банк развития БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Гондурас

Отмечается, что президент Гондураса встретилась в Шанхае с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, которая официально получила прошение Гондураса о вступлении в эту организацию.

Уточняется, что в ближайшее время будет создана правительственная техническая комиссия для начала процесса вступления.

Как передавало ИА Регнум, главы министерств иностранных дел стран межгосударственного объединения БРИКС намерены поощрять использование местных валют в международной торговле.

Аргентина может стать членом Нового банка развития БРИКС уже в августе. Глава организации довела до сведения аргентинского министра экономики Серхио Массе о том, что совет директоров банка официально разрешил голосование на следующем собрании по вопросу о присоединении Аргентины. Инициативу выдвинула Бразилия. Вопрос членства Аргентины в учреждении обсудят на встрече управляющих организации, которая будет проходить в первой половине августа в ЮАР.

Президент России Владимир Путин до 1 июля ждёт предложения по организации и проведению в России в 2024 году спортивных игр союза пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР (БРИКС). С предложением провести игры БРИКС 2024 года на территории России выступил министр спорта России Олег Матыцин на совещании президента Владимира Путина с правительством 2 мая 2023 года. Он предложил провести игры в рамках российского председательства в объединении БРИКС. Министр подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в мире подтверждает необходимость и важность дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), СНГ (Содружество Независимых Государств) и БРИКС.