Берлин, 10 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Потери систем вооружений, которые Германия поставила Украине, существуют, но о них не говорят. Об этом 10 июня заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

На вопрос, почему так мало слышно о потерях немецких систем вооружений на Украине, он ответил: «Потому что о них не говорят».

При этом глава концерна признал, что эти потери существуют. «В жизни всегда есть потери», — добавил он.

Паппергер также указал, что в целом разработанные и произведённые в Германии системы вооружений хорошо зарекомендовали себя в ходе конфликта на Украине.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе наступления потеряли восемь танков Leopard. 8 июня командующий группировкой ВС России генерал-полковник Александр Романчук заявил о потере украинскими войсками ещё трёх танков Leopard.

Кроме того, Минобороны РФ показало кадры уничтожения немецких танков Leopard во время попытки наступления ВСУ. До этого украинские военные намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам в качестве трофея.