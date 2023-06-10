Херсон, 10 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по пункту временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом, сообщил 10 июня врио главы региона Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом. Если 70% [площадь] ожогов, людей перебрасывают с помощью санавиации в Крым, в ожоговую больницу, и там будут им оказывать максимальную помощь», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по пункту временного размещения граждан, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС, который располагается в детском пансионате на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Две ракеты были сбиты системами ПВО, две попали в объект. Один человек погиб, несколько получили ранения. В экстренных службах Херсонской области заявили, что систему ПВО в регионе планируется в ближайшее время усилить.

Номера и маркировка на обломках снарядов не оставляют сомнений в том, что использовались именно английские ракеты, отметил ранее Сальдо. Он заявил, что этот удар — ещё одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона.