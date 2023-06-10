Воронеж, 10 июня, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате попадания беспилотника в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. БПЛА должен был атаковать воронежский авиазавод на улице Циолковского, но сбился с курса из-за подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Инцидент произошёл днём 9 июня, видеозапись с падением беспилотника на жилой дом появилась в Сети. Сообщалось, что беспилотник серого цвета с размахом крыльев в 1,5 м шёл на высоте около 200 м.

БПЛА попал в пустое помещение. Три человека получили травмы из-за разлетевшихся осколков стекла, им на месте оказали необходимую помощь, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона поручил мэрии Воронежа объявить режим ЧС районного масштаба, чтобы оперативно устранить повреждения в высотке и соседнем частном доме, получившем повреждения кровли. Высотный дом, в котором проживают до 90 человек, решили не расселять.

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Работы по восстановлению Гусев поручил начать в ближайшие часы. Ремонт будет проходить круглосуточно в оперативном режиме. Завод, изготавливающий пластиковые окна, в первую очередь отработает заявку по пострадавшему дому.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным следствия, атаку с использованием оснащённого взрывным устройством БПЛА предприняли «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ЧП очередной атакой киевского режима на российские гражданские объекты. Россия продолжает борьбу и специальную военную операцию, подчеркнул он.