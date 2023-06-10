Киев, 10 июня, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Украина не сможет добиться членства в НАТО и ЕС. Об этом 10 июня написал бывший премьер Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале.

Valsts kanceleja/ State Chancellery Николай Азаров

Он заявил, что Украину «кинули» с членством в НАТО, максимум на что Украина можем рассчитывать, так это на статус партнёра, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности, обмен информацией, расширенный доступ к программам по взаимодействию и более тесное сотрудничество во времена кризиса и в ходе подготовки к операциям НАТО.

Азаров пояснил, что этот статус не дает никаких гарантий вступления в НАТО, тем более что США выступили против каких-либо обязательств перед Украиной.

«А учитывая, что впереди для США предстоят тяжёлые президентские выборы, спонсирование Украины, которая сейчас все больше вызывает негативный подтекст у американцев, может очень плохо отразиться на голосах избирателей», — написал он, сделав вывод, что Украина оказывается за порогом НАТО, что бы там ни обещали в офисе президента.

Он подчеркнул, что стало очевидно, что добиться членства в НАТО и в ЕС Украина не сможет.

«Зато этот ошибочный путь развития, выбранный киевским режимом в 2014 году, спровоцировал текущий вооруженный конфликт и привел по итогу к краху когда-то богатого и независимого государства», — подчеркнул бывший премьер Украины, добавив, что всё, что киевский режим может предоставить сейчас жителям страны, так это западное финансирование, которое искусственно поддерживает её экономику на плаву.

Как передавало ИА Регнум, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм действий для достижения членства в этом альянсе в течение двух лет после завершения военных действий в стране. Он отметил, что имеются все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определённом формате, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето государств — членов НАТО, больших проблем с принятием решения по Украине не предвидится.

За две недели до начала СВО на Украине президент России Владимир Путин обсуждал проблему расширения НАТО с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тогда глава государства назвал опасным вступление в альянс Грузии и Украины, а также размещение ракетных баз США в Польше и Румынии.