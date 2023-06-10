Москва, 10 июня, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины поплатились западной бронетехникой за самоубийственную тактику, заявил порталу Asia Times высокопоставленный европейский офицер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Источник портала раскрыл планы Киева, объяснив недавний провал ВСУ результатами британского обучения.

По его словам, если вести наступление и «есть десяток бригад и несколько десятков танков, вы их концентрируете и пытаетесь прорваться», однако ВСУ «носятся в пяти разных направлениях».

«Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику, определили главный удар с надлежащей поддержкой пехоты, а затем сделали то, что они могут», — отметил офицер.

Ещё один источник портала прокомментировал потерю ВСУ порядка 40 танков в результате действий ВС России.

«Украинцы пыталась провернуть «Гудериана». Но у Гудериана было три тысячи танков, а эти идиоты просто проиграли те 30, которые у них были. А без превосходства в воздухе это самоубийственная миссия», — отметил он.

Источник напомнил о прорыве немецкого генерала Хайнца Гудериана под Седаном во время битвы за Францию в 1940 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генерал-полковник Александр Романчук рассказал о безрезультатной попытке танковой колонны ВСУ подойти к российским войскам на запорожском направлении. При этом были уничтожены три танка Leopard, а всего при наступлении украинские войска потеряли свыше 30 танков.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, отметил, что российские войска отбили новую попытку наступления ВСУ в Запорожской области.

По его словам, почти всю ночь южнее города Орехова продолжались ожесточенные бои. Наступление подразделений ВСУ было остановлено.