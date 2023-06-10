Москва, 10 июня, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В возрасте 90 лет ушёл из жизни народный художник России, член президиума Российской академии художеств Алексей Шмаринов. Об этом сообщила пресс-служба академии.

Великжанин Виктор/Фотохроника ТАСС Алексей Шмаринов

Отмечается, что российская культура понесла тяжёлую утрату. 9 июня скончался заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник России, академик отделения графики и член президиума Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов. Весной ему исполнилось 90 лет.

Шмаринов является представителем знаменитой художественной династии, графиком и живописцем, широко известен в России и за рубежом.

«Главная тема творчества художника — героическая история и современная жизнь России, самобытная красота родной земли», — говорится в сообщении.

По словам коллег художника, Алексей Шмаринов является знатоком русских исторических летописей и текстов, является художником и составителем получившей мировое признание серии фундаментальных книг-сборников «Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV–XVI веков», «На поле Куликовом», «Кто с мечом…». Им были созданы большие станковые графические серии «Небо над Родиной», «Камчатка», «Нечерноземье» и другие. Широкий общественный резонанс получила публицистическая серия «Сохраним нашу Землю».