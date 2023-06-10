Берлин, 10 июня, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Производство танка Panther KF51 на заводе немецкого концерна Rheinmetall на Украине может начаться через 15–20 месяцев. Об этом 10 июня заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Panther

«В настоящее время мы работаем над подготовкой Panther к серийному производству и предполагаем, что будем готовы к запуску через 15–20 месяцев», — сказал он.

Он добавил, что не видит опасности создания такого завода на территории Украины, но при этом концерн, по его словам, не планирует посылать туда сотрудников из Германии.

Паппергер отметил, что концерн может провести курсы повышения квалификации для местных работников, а также отправить некоторых из них для трудоустройства в Германию.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Паппергер заявил, что Rheinmetall ведёт переговоры с Украиной о строительстве на её территории завода по производству танков. По его словам, такой завод может ежегодно производить до 400 танков Panther.

В мае он рассказал, что в ближайший месяц планирует договориться с компаниями Украины о совместном производстве техники и вооружения. Помимо возможного производства танка Panther, речь идёт о сотрудничестве или создании совместных предприятий по производству военного транспорта, систем ПВО и боеприпасов.