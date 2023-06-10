Херсон, 10 июня, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил 10 июня врио главы региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит», — заявил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что глава государства неоднократно набирает его и спрашивает о ситуации в регионе.

Как передавало ИА Регнум, затопление территорий в Херсонской области произошло из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Причиной ЧП стали обстрелы со стороны ВСУ в ночь на 6 июня. Более 30 населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД РФ заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее Сальдо завил, что Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Уровень подъёма воды в Новой Каховке за сутки снизился на три метра до отметки семь метров, началась откачка воды и уборка мусора с улиц, отметил он.