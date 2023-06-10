Уфа, 10 июня, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Уфе возгорание на опасном производственном объекте произошло из-за несоблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM

По версии следствия, 9 июня в Уфе на ул. Малой Силикатной на опасном производственном объекте из-за несоблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с использованием и хранением легковоспламеняющихся веществ в резервуарах, произошло их возгорание.

Отмечается, что в результате работник объекта получил ожоги тела различной степени. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, пожар произошёл на складе ГСМ в районе железнодорожной станции Уфы. В МЧС региона уточняли, что загорелись около 60 кубометров ГСМ. Здание вокзала и территория железнодорожной станции повреждения не получили. В РЖД отметили, что возгорание не повлияло на движение пассажирских поездов. По данным компании, возгорание ёмкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа.