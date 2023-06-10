Москва, 10 июня, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Жену 84-летнего Анатолия Буренина, который будучи ребёнком выжил в концлагере, обманули мошенники. Преступники похитили 500 000 рублей из семейных накоплений, обманув пожилую женщину. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

6 июня в полицию обратилась 80-летняя Людмила Буренина, супруга 84-летнего руководителя районной организации несовершеннолетних узников фашистских лагерей Анатолия Буренина. Пенсионерка рассказала, что утром ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил женщине, что по данным сотрудника банка со счёта кто-то пытается похитить деньги. Чтобы обезопасить сбережения, ей посоветовали скачать на телефон мобильное приложение. Женщина выполнила все рекомендации, после чего узнала о списании крупной суммы с её счёта. О случившемся она заявила в полицию.

«Поступило заявление от 80-летней жительницы Мещанского района Москвы о том, что неизвестные посредством телефонного звонка ввели её в заблуждение и убедили установить приложение, после чего со счёта пропали денежные средства в размере 490 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению женщины проводится проверка.

Супруг Людмилы Бурениной — известный и уважаемый человек. Как бывший узник фашистских лагерей Анатолий Буренин возглавляет районную организацию, объединяющую ветеранов, переживших заточение. Весной 1943 года он вместе с матерью и старшей сестрой был насильно угнан немцами из прифронтовой полосы Калужской области в шталаг (лагерь военнопленных №337) в 22 км от города Барановичи в Беларуси. Маленькому Толе было всего четыре года, его сестре шесть, а их матери Пелагее 30 лет. В этом лагере постоянно находилось до 55 000 человек. Большая часть заключенных содержалась под открытым небом в любое время года, даже в 20-градусный мороз. Многие не доживали до утра, замерзая насмерть.

В бараки попадали немногие, но и эти строения не отличались каким-либо комфортом. Помещения, в которых держали людей, не были приспособлены к зиме, там не было ни печей, ни нар. А в щели в стенах задувал ветер и сыпался снег. Узников почти не кормили, выдавали всего 125 граммов хлеба на человека в сутки и принуждали к тяжёлой работе. Надзиратели отличались жестокостью, за малейшую провинность узников избивали шлангами, палками и плётками. Медицинской помощи узникам так же никто не оказывал, больных или обессиливших добивали. Кроме того, практиковались массовые казни, в августе 1942 года в лагере была применена машина-душегубка. Узников загоняли в кузов автомобиля по 20 человек, в который была подведена выхлопная труба, через полчаса люди умирали от удушья. Тех, кто отказывался заходить в кузов, расстреливали на месте. Таким образом в лагере были казнены более 700 человек.

Собеседник пересказал воспоминания узников о годах заключения. В плену дети пухли от голода и тянули в рот всё, что хоть немного походило на еду, ели даже траву. Пелагея готова была делать что угодно лишь бы спасти их от голодной смерти. Женщина бралась за любую работу и искала пути спасения. Женщину и её детей жалел пожилой повар-немец, который украдкой делал прибавку к детским порциям. На ломаном русском он объяснял женщине, что у него самого дома остались пятеро детей, от которых его оторвала война. Вся семья в лагере переболела тяжелейшим заболеванием — сыпным тифом. Осенью 1943 года шталаг стали готовить к расформированию, со многими неугодными стали расправляться ещё с большей жестокостью и шансы выжить становились всё меньше. И Пелагея нашла спасение в лице местного жителя — плотника, который работал на территории концлагеря. Она уговорила обмануть немцев, выдав её за дальнюю родственницу. Иногда местным удавалось освобождать так людей. Сработала уловка и в этот раз. В октябре 1943 года Пелагея с детьми оказались свободны, их приютили на подворье жители деревни Берёзовка. Спустя годы Люся вышла замуж за одного из сыновей плотника, спасшего их из плена.