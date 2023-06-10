Херсон, 10 июня, 2023, 10:55 — ИА Регнум. В Херсонской области из подтопленных районов были госпитализированы 66 человек. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба минздрава региона в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По её информации, в медучреждения, расположенные за 15-ти км зоной, были доставлены 66 человек из населённых пунктов Алёшки, Голая Пристань, Новая Каховка.

Отмечается, что медики им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Врачи справляются с нагрузкой, помощь им оказывают медицинские работники из других регионов России, которые были направлены по поручению Минздрава России.

«Ситуация находится под моим личным контролем», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата.

Как передавало ИА Регнум, затопление территорий в Херсонской области произошло из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Причиной ЧП стали обстрелы со стороны Украины в ночь на 6 июня.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что уровень воды в низовьях Днепра, в том числе в Алёшках и Голой Пристани, снижается. Число эвакуированных с затопленных территорий Херсонской области превысило 6 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.