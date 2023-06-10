Анкара, 10 июня, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В результате взрыва на заводе по производству ракет и взрывчатых материалов в Анкаре погибли пять человек. Об этом 10 июня сообщили в министерстве обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в районе Эльмадаг турецкой столицы. На место происшествия направили пожарную бригаду и скорую помощь.

«В результате взрыва погибли пять наших рабочих. Начато судебное и административное расследование», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, недалеко от Анкары на заводе по производству ракет и боезарядов для них произошёл взрыв. Предприятие принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ.